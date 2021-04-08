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  3. 35 yıldır ailesini odun keserek geçindiriyor

35 yıldır ailesini odun keserek geçindiriyor

Şanlıurfa'da mahalleleri gezerek odun kesen 55 yaşındaki adam, 35 yıldır ailesinin geçimini bu işle sağlıyor.

35 yıldır ailesini odun keserek geçindiriyor

35 yıldır odun keserek ailesinin geçimini sağlayan ve Osmaniye'de yaşayan Şanlıurfalı Abdurrahman Aslan, zaman zaman memleketi Şanlıurfa'ya da odun kesmek için geldiğini belirtti. Aslan, uzun yılladır sürdürdüğü mesleği ile 7 çocuk büyüttüğünü, ekmek parası için çocuk yaşlarda başladığı işini devam ettirdiğini söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle eskisi kadar iş yapamadığını aktaran Aslan, daha önce balta ile odun kestiklerini, şimdilerde ise hızar ve testere ile kestiklerini ifade etti.

"ŞİMDİKİ GENÇLER BU İŞİ YAPMAZ"

Mesleğin teknolojinin gölgesinde kaldığını belirten Aslan, "Odun kesiyoruz. İşimiz bittiği zaman makinamızı temizliyoruz. İş çıktığında tekrar işe gidiyoruz. Allah kısmet gönderdiği takdirde sürekli çalışıyoruz. Şimdiki gençler bu işi artık yapmıyor. Ben 35 yıla yakındır bu mesleği sürdürüyorum. Önceleri balta, tahra ile mahalle gezer odun kırardık. Şimdi teknoloji gelişti, yeni icatlar çıktı. Şimdi hızar makinası ile işimi sürdürüyorum. Teknoloji geliştikçe yeni yeni motorlar da çıkıyor. Dedelerim de bu mesleği yapardı. Onlardan sonra ben başladım. Artık yeni nesil bu tür işleri yapmıyor. Benim başka bir işim yok. Kendimi bildim bileli bu işle uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

35 yıldır ailesini odun keserek geçindiriyor

35 yıldır ailesini odun keserek geçindiriyor

35 yıldır ailesini odun keserek geçindiriyor

35 yıldır ailesini odun keserek geçindiriyor

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