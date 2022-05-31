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  3. 3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişme! Üç alternatif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişme! Üç alternatif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişme! Üç alternatif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

3600 ek gösterge ile ilgili üç alternatifli çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmelerde sona yaklaşıldı. Tarafların hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişme! Üç alternatif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişme! Üç alternatif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

EMEKLİLERE YARAYACAK MI?

Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor. 

3600 ek gösterge çalışmasında sıcak gelişme! Üç alternatif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak​​​​​​​

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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