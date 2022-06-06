3600 ek gösterge maaşa etki eder mi? Kimleri kapsıyor, kapsayacak 2022?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik gündem konularını bugün karara bağlayacak. Peki, bu kritik konular arasında yer alan 3600 ek gösterge maaşa etki eder mi? Kimleri kapsıyor, kapsayacak 2022? İşte detaylar...
Milyonların gözü kulağı 3600 ek gösterge meselesindeyken, 6 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik gündem konularını masaya yatıracak. Masada konuşulacak en önemli konulardan biri ise 3600 ek göstergenin detayları olacak. Bununla birlikte karara bağlanacak olan 3600 ek göstergeye ilişkin detaylar da merak edildi. Peki, 3600 ek gösterge maaşa etki eder mi? Kimleri kapsıyor, kapsayacak 2022? İşte tüm merak edilenler...
3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİ EDER Mİ?
3600 Ek Gösterge konusu, çalışan maaşlarını etkilerken, emekli maaşlarında da etkisini gösterecek. Asıl etkisini emekli maaşlarında gösterecek olan ek gösterge için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakmıştı.
Ek gösterge düzenlemesiyle birlikte çalışan memurların maaşları 100-200 TL arasında artış gösterirken, emeklilerin maaşlarında ise yüzde 20 oranında yükseliş gözlemlenecek.
Ek göstergede yapılacak düzenleme sonrası memur emeklilerinin yüzleri gülecek.
Bugünkü ele alınacak olan mesele eğer çözüme ulaşırsa da 2 milyona yakın memur ve emeklisi bu haktan yararlanacak. Yalnızca memur ve memur emeklilerine yönelik olan bu düzenleme SSK’lıları ya da Bağ-Kurluları ilgilendirmiyor.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer vermişti.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR, KAPSAYACAK 2022?
3600 ek göstergeye yönelik yapılacak düzenleme öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve memur emeklileri kapsıyor.
Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır." ifadelerine yer vermişti.
KABİNEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
1- 3600 EK GÖSTERGE
Toplantının en önemli gündem başlığı memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge olacak.
2- ASGARİ ÜCRET
Asgari ücrette yapılan zam sonrası enflasyonun artması "Ara zam" taleplerini de beraberinde getirmişti. Bu konunun da kabinede masaya yatırılması bekleniyor.
3- ENFLASYONLA MÜCADELE
TÜİK verilerine göre yüzde 73.50'ye dayanan enflasyonun düşürülmesi ve fahiş fiyatlarla mücadele için alınacak tedbirler gündem konusu olacak.
4- FAHİŞ KİRA FİYATLARI
Vatandaşların en çok dert yandığı konular arasında yer alan fahiş kira fiyatlarındaki artış düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak.
5- SINIR ÖTESİ OPERASYON
Diğer yandan Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan sınır ötesi operasyon kabinenin konuştuğu konular arasında yer alacak.
6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ AÇIKLAYACAK
Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.