Milyonların gözü kulağı 3600 ek gösterge meselesindeyken, 6 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik gündem konularını masaya yatıracak. Masada konuşulacak en önemli konulardan biri ise 3600 ek göstergenin detayları olacak. Bununla birlikte karara bağlanacak olan 3600 ek göstergeye ilişkin detaylar da merak edildi. Peki, 3600 ek gösterge maaşa etki eder mi? Kimleri kapsıyor, kapsayacak 2022? İşte tüm merak edilenler...

3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİ EDER Mİ?

3600 Ek Gösterge konusu, çalışan maaşlarını etkilerken, emekli maaşlarında da etkisini gösterecek. Asıl etkisini emekli maaşlarında gösterecek olan ek gösterge için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakmıştı.

Ek gösterge düzenlemesiyle birlikte çalışan memurların maaşları 100-200 TL arasında artış gösterirken, emeklilerin maaşlarında ise yüzde 20 oranında yükseliş gözlemlenecek.

Ek göstergede yapılacak düzenleme sonrası memur emeklilerinin yüzleri gülecek.

Bugünkü ele alınacak olan mesele eğer çözüme ulaşırsa da 2 milyona yakın memur ve emeklisi bu haktan yararlanacak. Yalnızca memur ve memur emeklilerine yönelik olan bu düzenleme SSK’lıları ya da Bağ-Kurluları ilgilendirmiyor.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer vermişti.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR, KAPSAYACAK 2022?