377 kişinin mal varlıkları donduruldu: Aralarında örgüt elebaşları da yer aldı!

Resmi gazetede yayımlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı" altında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un imzasını yer alıyor.

Alınan karar doğrultusunda FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün elebaşı Fetullah Gülen, örgüt üyesi Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi kilit isimler belirlendi.

ARALARINDA ÖRGÜT ELE BAŞLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna göre alındığının altının çizildiği kararda, "6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3 üncü ve 4 üncü maddesine giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listede adı geçen kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

12 sayfalık kararda mal varlıklarının dondurulduğu açıklanan 365 kişi ve 12 kuruluşun listesi dört ayrı bölümden oluşuyor.

PKK/KCK terör örgütünden 77 kişinin mal varlıkları dondurulurken, elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin listede yer alan isimler oldu.

Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C terör örgütü üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı. Ayrıca, DEAŞ terör örgütü üyesi 86 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.



