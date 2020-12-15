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38 yaşındaki Petr Cech, U23 takımıyla sahaya çıktı

Chelsea'nin efsanevi kalecisi Petr Cech, futbolu bırakmasının ardından 38 yaşında tekrar sahaya çıktı. 38'lik Cech'in sahaya çıkmasında ilginç olan şey ise U23 takımında kaleyi korumasıydı.

38 yaşındaki Petr Cech, U23 takımıyla sahaya çıktı

İngiltere Premier Lig'de uzun yıllar Chelsea forması giymiş ve kulübün efsaneleri arasında yer alan Petr Cech, geçtiğimiz sezon 37 yaşındayken futbol hayatına son noktayı koymuştu. Cech, futbolu bırakmasının üzerinden bir yıl sonra, sahalara geri döndü. Chelsea'nin sezon başında kadro listesine eklediği Cech, Chelsea U23-Tottenham U23 maçında takımının kalesini korudu. Petr Cech'in bu sezon kadroya yazılmasının sebebi ise 'acil durumlar' içindi.

İLK 18 DAKİKADA 2 GOL YEDİ

Premier Lig 2'de Tottenham'ı konuk eden Chelsea'de Petr Cech karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Cech 17 dakikada kalesinde iki gol görürken kalan sürede üç gol bulan Chelsea, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

38 yaşındaki Petr Cech, U23 takımıyla sahaya çıktı

Chelsea mücadelenin devamında oyuna dengeyi getirerek 3-2'lik skoru yakaladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılıklı kırmızı kartların çıktığı maçta Chelsea'nin 2017'de 38 milyon euroya kadrosuna katıp bir türlü verim alamadığı Danny Drinkwater 16 yaşındaki rakibine attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü. Öncesinde Drinkwater'a tekme atan Alfie Divine da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Chelsea U23 takımı 19 puanla U23 Ligi'nde liderliğini sürdürüyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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