4 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Cuma TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında minimal bir yaşam isteyen kadınların yarıştığı "Fazlası Zarar" programı ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen tarihi dizi " Payitaht Abdülhamid" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Aralık Cuma TRT1 yayın akışı...

TRT 1 4 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Benim Adım Melek

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht "Abdülhamid"