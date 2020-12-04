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4 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 4 Aralık Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi " Payitaht Abdülhamid" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

4 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Cuma TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında  minimal bir yaşam isteyen kadınların yarıştığı "Fazlası Zarar" programı ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen tarihi dizi " Payitaht Abdülhamid" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Aralık Cuma TRT1 yayın akışı...

4 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 4 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.00 Türkan Hanım'ın Konağı
11.00 Benim Adım Melek
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.45 Acemi Anneler
17.15 Seksenler (Altyazılı)
19.00 Ana Haber
20.00 Payitaht "Abdülhamid"

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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