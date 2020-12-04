4 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Cuma TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Kırmızı Oda" seyirci karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Aralık Cuma TV8 yayın akışı...

TV8 4 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Kırmızı Oda

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doktor Hanım, Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit'i kaybettiği günü anlatan Selvi'nin (Sema Keçik) acısına ortak olur.

Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra'da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz'in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram'ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım'la görüştürür.

Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da arar.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selvi (Sema Keçik); kız evlat istemeyen Rıza’nın (Serkan Nalbantoğlu) hamileyken kendisine yaptıklarını Doktor Hanım’a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları), çocukluğundan beri üvey annesi Neriman’ın (Füsun Demirel) hayatı üzerinde kurduğu hakimiyeti Doktor Piraye ile paylaşır.

Karşısında bambaşka bir Alya (Melisa Sözen) gören Doktor Hanım yoğun duygular yaşarken, Alya’nın Doktor Hanım’a büyük bir müjdesi vardır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise giderek artmaya başlar.