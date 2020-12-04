Kahramanmaraş'ta polis memuru Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş öldüŞeyma Subaşı Guido Senia'yı Mısırlı sevgilisi ile mi aldattı? Şeyma Subaşı'nın Guido'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı!Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?4 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Payitaht "Abdülhamid" yeni bölümde neler olacak?AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?4 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Sokağa çıkma yasağı BİM açık mı? Hafta sonu BİM açık mı? BİM çalışma saatleriElektrik kesintisi 4 Aralık Cuma 2020 AYEDAŞ4 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Çocukluk yeni bölümde neler olacak?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 4 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

TV8 4 Aralık Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Ekranların sevilen büyük beden moda programı birbirinden güzel yarışmacıları ve konseptleri ile seyirciyle buluşurken, cuma akşamlarının sevilen dizisi "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alacak. İşte Tv8 yayın akışı...

4 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

4 Aralık Cuma TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Kırmızı Oda" seyirci karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Aralık Cuma TV8 yayın akışı...

4 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

TV8 4 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doktor Hanım, Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit'i kaybettiği günü anlatan Selvi'nin (Sema Keçik) acısına ortak olur.

Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra'da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz'in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram'ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım'la görüştürür.

Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da arar.

4 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

 

Selvi (Sema Keçik); kız evlat istemeyen Rıza’nın (Serkan Nalbantoğlu) hamileyken kendisine yaptıklarını Doktor Hanım’a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları), çocukluğundan beri üvey annesi Neriman’ın (Füsun Demirel) hayatı üzerinde kurduğu hakimiyeti Doktor Piraye ile paylaşır.

Karşısında bambaşka bir Alya (Melisa Sözen) gören Doktor Hanım yoğun duygular yaşarken, Alya’nın Doktor Hanım’a büyük bir müjdesi vardır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise giderek artmaya başlar.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT