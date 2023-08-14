4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı! Tuğçe Tayfur jet hamle!

Geçtiğimiz aylarda nişanlısından ayrılan Tuğçe Tayfur'dan jet hamle geldi. Tayfur, ayrıldıktan 4 ay sonra Muhammet Aydın ile evlendi.

Geçtiğimiz haftalarda eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur kısa süre sonra evlilik kararı alınca sosyal medyada gündem oldu. Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile Sivas’ta evlendi.

Nikaha baba Ferdi Tayfur ve anne Necla Nazır katılmadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

Sosyal medya hesabından nikahtan kareler yayınlayan Tayfur, altına şu notu düştü:

"Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim kii ciddi bir şeyler yazamıyorum.

"ELHAMDÜLİLLAH"

Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti.

Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı çünkü doğru duvar yıkılmazdı.

"TUĞÇE AYDIN OLDUM"

Allah için seni çok seviyorum Hubby. TUĞÇE AYDIN’a merhaba diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim"