4 ayrı noktada saldırı düzenledi! ABD'de korkunç olay: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Denver'da çıkan silahlı çatışma ülke basınında geniş yankı buldu. Şehir merkezinde yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamaya göre; çatışmada 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Saldırganın kimlik bilgileri paylaşılmazken, farklı noktalarda açtığı ateş sonucu 4 kişinin ölümüne sebep olduğu olayda biri polis 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

DENVER POLİSİNDEN SİLAHLI SALDIRI OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Denver polisi tarafından silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırganın kent merkezinde "bir dizi şiddet olayına" karıştığı, dört farklı bölgede meydana gelen çatışmanın saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu ifade edildi.

SİLAHLI ÇATIŞMADA YAŞAMINI YİTİRENLERDEN 2'Sİ KADIN

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın olduğu ve yaralanan bir polis memurunun ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, tatil sezonunda "bu tarz bir çılgınlığın" bölge için normal olmadığını, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.