Caner Erkin ne ceza aldı? | Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Caner Erkin'in cezası ne oldu?Son dakika | Caner Erkin'e hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 maç ceza!2022 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203190076Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı!Miyaz ne demek, TDK'ya göre Miyaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sıfır arabaların ardından İkinci el araba fiyatları da düşüyor! Neredeyse yüzde 50 düşüş bekleniyor!Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray – Denizlispor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiTrabzonspor 1 – 0 Boluspor | MAÇ SONUCU2022 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110123Son dakika: 28 Aralık 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. 4 ayrı noktada saldırı düzenledi! ABD'de korkunç olay: Çok sayıda ölü ve yaralı var

4 ayrı noktada saldırı düzenledi! ABD'de korkunç olay: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde meydana geldi. Silahlı şahıs 4 ayrı noktada saldırı düzenledi. Olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği 1'i polis olmak üzere 3 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

4 ayrı noktada saldırı düzenledi! ABD'de korkunç olay: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Denver'da çıkan silahlı çatışma ülke basınında geniş yankı buldu. Şehir merkezinde yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamaya göre; çatışmada 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Saldırganın kimlik bilgileri paylaşılmazken, farklı noktalarda açtığı ateş sonucu 4 kişinin ölümüne sebep olduğu olayda biri polis 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

DENVER POLİSİNDEN SİLAHLI SALDIRI OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Denver polisi tarafından silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırganın kent merkezinde "bir dizi şiddet olayına" karıştığı, dört farklı bölgede meydana gelen çatışmanın saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu ifade edildi.

SİLAHLI ÇATIŞMADA YAŞAMINI YİTİRENLERDEN 2'Sİ KADIN

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın olduğu ve yaralanan bir polis memurunun ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, tatil sezonunda "bu tarz bir çılgınlığın" bölge için normal olmadığını, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT