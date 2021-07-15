4 büyük kulüp başkanından dikkat çeken açıklama: Ligden çekileceğizSel ve heyelan felaketi! Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlandıSon dakika | Rize'de meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu!14 Temmuz 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Terör örgütü PKK/YPG'den sivil katliam!Biontech iki doz arası kaç gün? | Biontech 2. doz ne zaman?Sinovac iki doz arası kaç gün? | Sinovac 2. doz ne zaman?Bakan Koca duyurdu! İki doz arası süre düşürüldüMegastar Tarkan'dan çarpıcı paylaşım: Kader değil, katliam!Bir müjde daha! Bakan Soylu açıkladı: 28. buluşma gerçekleştiriliyor
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 4 büyük kulüp başkanından dikkat çeken açıklama: Ligden çekileceğiz

4 büyük kulüp başkanından dikkat çeken açıklama: Ligden çekileceğiz

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanları, özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, Burak Elmas, Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin taleplerini yerine getirmediği takdirde ligden çekilmekte kararlı olduklarını vurguladı.

4 büyük kulüp başkanından dikkat çeken açıklama: Ligden çekileceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda futbol gündemine ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.

4 büyük kulüp başkanı, Serap Belet'in sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendilerine sunduğu imkanların kabul edilemez olduğunu ifade eden başkanlar, talepleri karşılanmazsa maçlara çıkmama kararı alacaklarını ifade ettiler.

Ali Koç, "Kulüpler Birliği irade koyduktan sonra ne FIFA, ne UEFA, hiçkimse bir şey yapamaz. Bunun örneğini 1 dakikalık protestolarda gösterdik." dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT