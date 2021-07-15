4 büyük kulüp başkanından dikkat çeken açıklama: Ligden çekileceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda futbol gündemine ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.

4 büyük kulüp başkanı, Serap Belet'in sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendilerine sunduğu imkanların kabul edilemez olduğunu ifade eden başkanlar, talepleri karşılanmazsa maçlara çıkmama kararı alacaklarını ifade ettiler.

Ali Koç, "Kulüpler Birliği irade koyduktan sonra ne FIFA, ne UEFA, hiçkimse bir şey yapamaz. Bunun örneğini 1 dakikalık protestolarda gösterdik." dedi.