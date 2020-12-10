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  3. 4 çocuk annesinin korkunç ölümü! 'Aptalca bir şey yapabilirim deyip'' kendini astı

4 çocuk annesinin korkunç ölümü! 'Aptalca bir şey yapabilirim deyip'' kendini astı

İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde arkadaşının çocuğunun doğum günü partisinde sevgilisinin kendisini terk etmesine dayanamayan 35 yaşındaki kadın eve giderek odasının duvarına 'Üzgünüm' yazılı not bırakıp kendini astı.

4 çocuk annesinin korkunç ölümü! 'Aptalca bir şey yapabilirim deyip'' kendini astı

Korkunç olay İngiltere'de yaşandı. West Sussex'de yaşayan 4 çocuk annesi  Katrina Fuller'in cansız bedeni odasında asılı halde oğlu tarafından bulundu. Bir arkadaşının kızının doğum günü partisine katılan Katrina Fuller ve sevgilisi bilinmeyen bir nedenle ayrıldı. 

''APTALCA BİR ŞEY YAPABİLİRİM''

Genç kadının, kız kardeşinin evinde kalacağını söyleyerek öfkeyle ayrıldıktan sonra sevgilisini aradığı ve telefonu kapatmadan önce "Aptalca bir şey yapabilirim" dediği mahkemede ortaya çıktı. Katrina'nın erkek arkadaşı ise panik içinde Katrina'nın oğlunu aradı ve annesine göz kulak olmasını istedi.

Adli tıp görevlisi John Halloran, soruşturmada oğlunun Katrina'nın cansız bedeni bulmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. Katrina'nın aceleyle hastaneye kaldırıldığını ve beyin hasarı belirtileri olduğu için gerekli taramaların yapıldığı belirtildi.

4 çocuk annesinin korkunç ölümü! 'Aptalca bir şey yapabilirim deyip'' kendini astı

"ÜZGÜNÜM" NOTU BULUNDU

Yapılan tüm test ve müdahalelere rağmen 11 Haziran'da Katrina Fuller, Redhill'de bulunan East Surrey Hastanesi'nde trajik bir biçimde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, aile üyeleri cenaze törenini organize ederken dört çocuk annesi kadının yatak odası duvarına yazdığı "Üzgünüm" notunu buldular.

4 çocuk annesinin korkunç ölümü! 'Aptalca bir şey yapabilirim deyip'' kendini astı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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