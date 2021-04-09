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  3. 4 gündür haber alınamadı, polis ekipleri evi arayınca acı haber ile karşılaşıldı

4 gündür haber alınamadı, polis ekipleri evi arayınca acı haber ile karşılaşıldı

Edinilen bilgiye göre, Adana'da yalnız yaşamakta olan 55 yaşındaki Ertan Ürün'den ağabeyi Ata Ürün 4 gündür haber alamadı. Cevapsız çağrılar sonucunda polis ekiplerine haber verilince Ertan Ürün'ün cansız bedeniyle karşılaşıldı.

4 gündür haber alınamadı, polis ekipleri evi arayınca acı haber ile karşılaşıldı

Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi 46189 sokaktaki 4 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan ve tek yaşayan Ertan Ürün'den (55) Mersin'de yaşayan ağabeyi Ata Ürün 4 gündür haber alamadı. Bu nedenle Ürün kardeşinin komşusu Mecit Koncuk'u arayarak, "Kardeşimden haber alamıyorum evine gidip bakabilir misin" dedi. Bunun üzerini Koncuk eve gidip zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Koncuk, Ürün'ün başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis de kapıyı açtıramayınca itfaiye ekipleri gelip kapıyı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri Ürün'ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ürün'ün vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti. Ayrıca Ürün'ün birkaç gün önce bıçaklandığı belirlendi. Ürün'ün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise evde inceleme başlattı. Polis öncelikle evden bir şey çalınıp çalınmadığına bakıp, cinayeti kim ya da kimlerin işlediğini çözmek için kapsamlı çalışma başlattı.

(İHA)

4 gündür haber alınamadı, polis ekipleri evi arayınca acı haber ile karşılaşıldı

4 gündür haber alınamadı, polis ekipleri evi arayınca acı haber ile karşılaşıldı

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