İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 4 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

4 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan emekli Arap Yaşar Toksarı evinde ölü bulundu.

4 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Selimözer Mahallesi 2290. Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında  yalnız yaşayan emekli Arap Yaşar Toksarı'dan (59) 4 gündür haber alamayan  komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin kapısını kırarak içeri  girdi. Toksarı'nın yerde hareketsiz yattığını gören sağlık ekipleri, yaptığı  kontrolde Toksarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tosarı'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından  Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.