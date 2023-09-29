4 gündür her yerde aranıyordu! Lise öğrencisi Açelya'dan kötü haber: ölü olarak bulundu!

Sakarya'da "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 4 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'ın cansız bedeni Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde deniz kenarında bulundu.

YAYINLAMA
Google News
4 gündür her yerde aranıyordu! Lise öğrencisi Açelya'dan kötü haber: ölü olarak bulundu!

Sakarya'da "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 4 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'ın cansız bedeni Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde deniz kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı.

Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı. Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulundu. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından akşam saatlerinde Kefken Adası yakınlarındaki deniz kıyısında bulundu. Açelya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi otopsi işleminin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

4 gündür her yerde aranıyordu! Lise öğrencisi Açelya'dan kötü haber: ölü olarak bulundu!

4 gündür her yerde aranıyordu! Lise öğrencisi Açelya'dan kötü haber: ölü olarak bulundu!

4 gündür her yerde aranıyordu! Lise öğrencisi Açelya'dan kötü haber: ölü olarak bulundu!

KAYNAK: İHA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Terörist başı Öcalan'ın yeğeni, Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Terörist başı Öcalan'ın yeğeni, Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Bebek hırsızı kadına mahkemeden şok karar!
Bebek hırsızı kadına mahkemeden şok karar!
Sonunda bu da oldu! Savcı savcıyı taciz etti, hakim karşısına çıkan savcıdan şok sözler! 18 saat boyunca...!
Sonunda bu da oldu! Savcı savcıyı taciz etti, hakim karşısına çıkan savcıdan şok sözler! 18 saat boyunca...!
Beşiktaş'ta inanılmaz cinayet! Kadın yazar eski eşini boğazından bıçakladı!
Beşiktaş'ta inanılmaz cinayet! Kadın yazar eski eşini boğazından bıçakladı!
Son Haberler
İsrafa dikkat çekerek, artık ekmek ve keklerden çikolata topu yaptılar
İsrafa dikkat çekerek, artık ekmek ve keklerden çikolata topu yaptılar
Korktuğu için doktora gitmedi! Karpuz büyüklüğündeki tümör göğsünü patlattı!
Korktuğu için doktora gitmedi! Karpuz büyüklüğündeki tümör göğsünü patlattı!
4 gündür her yerde aranıyordu! Lise öğrencisi Açelya'dan kötü haber: ölü olarak bulundu!
4 gündür her yerde aranıyordu! Lise öğrencisi Açelya'dan kötü haber: ölü olarak bulundu!
Denizlispor, da 4 oyuncu forma giyemeyecek! 24 Erzincanspor karşısına 4 eksikle çıkacak
Denizlispor, da 4 oyuncu forma giyemeyecek! 24 Erzincanspor karşısına 4 eksikle çıkacak
İstanbul Pendik'te istinat duvarı servis minibüsünün üstüne düştü
İstanbul Pendik'te istinat duvarı servis minibüsünün üstüne düştü
Şahinler çetesine operasyon! Elebaşı dahil 41 kişi yakalandı
Şahinler çetesine operasyon! Elebaşı dahil 41 kişi yakalandı
Çok Okunanlar
Mega şehir İstanbul sele teslim, İmamoğlu yine ortalıklarda yok
Mega şehir İstanbul sele teslim, İmamoğlu yine ortalıklarda yok
CHP'ye seçim resti çekmişlerdi! İYİ Partiden CHP'ye çok konuşulacak seçim iş birliği teklifi!
CHP'ye seçim resti çekmişlerdi! İYİ Partiden CHP'ye çok konuşulacak seçim iş birliği teklifi!
Sonunda bu da oldu! Savcı savcıyı taciz etti, hakim karşısına çıkan savcıdan şok sözler! 18 saat boyunca...!
Sonunda bu da oldu! Savcı savcıyı taciz etti, hakim karşısına çıkan savcıdan şok sözler! 18 saat boyunca...!
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 29 Eylül Cuma hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 29 Eylül Cuma hava durumu
Pendik’te dehşet anları kameraya yansıdı! İstinat duvarı arabaların üzerine çöktü!
Pendik’te dehşet anları kameraya yansıdı! İstinat duvarı arabaların üzerine çöktü!
İstanbul'da trafik cezası yiyen sürücü "abimi alıp geleceğim" diyerek polisleri tehdit etti!
İstanbul'da trafik cezası yiyen sürücü "abimi alıp geleceğim" diyerek polisleri tehdit etti!
Yorumlananlar
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!
Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı