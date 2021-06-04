4 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Kırmızı Oda heyecanla beklenen yeni bölümüyle TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 hemen ardında 8'de Sağlık programını yayınlıyor. Akşam ise oyuncularıyla dikkat çeken her bölümde izleyenleri duygulandırmayı başaran dizi Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8 ekranlarında oluyor. İşte 4 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı

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4 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. TV8 güne kısa ve komik videoların gösterildiği Oynat Bakalım ile başlarken saat 10.45'te Survivor Panaroma programı izleyici karşısında olup Survivor'da geçtiğimiz bölüm yaşanılanlar konuşulacak. Akşam ise her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizi Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8 seyircisi karşısına geçiyor. İyi seyirler... 4 HAZİRAN 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI 06.30 Oynat Bakalım 07.15 8’de Sağlık 08.30 Kırmızı Oda 10.45 Survivor Panaroma 13.15 Doya Doya Moda 17.15 Survivor Panaroma 20.00 Kırmızı Oda tv8tv8 yayın akışı