4 ilde bayramın ilk günü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde Ramazan Bayramı'nın ilk günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ile açık, zamanla parçalı bulutlu ve öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan'da sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ile Ardahan'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 35, Ağrı ve Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 27 derece olacak.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu