4 Kasım 2022 En Çok Artan ve Düşen Hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,52 puan artarak 4.216,98 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 4.131,13, en yüksek 4.233,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,72 değer kazanarak tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 35,57 puan ve yüzde 0,87 kazanımla 4.141,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.131,13, en yüksek 4.233,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artışla 4.216,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,41, sanayi endeksi yüzde 3,05, hizmetler endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 değer kazandı.

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BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 142,74 puan ve yüzde 3,21 yükselişle 4.584,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul'da 4 Kasım Cuma günün ki seansında en çok artan ve düşen hisseleri bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 KASIM 2022 CUMA GÜNÜ EN ÇOK ARTAN HİSSELER

Hisse Fiyat Fark% Saat INVEO 25,74 10 18:10 AVOD 3,41 10 18:10 MIATK 83,15 9.99 18:10 ISDMR 27,96 9.99 18:10 CONSE 9,04 9.98 18:10 SEKFK 10,25 9.98 18:10 EREGL 33,30 9.97 18:10 DAGHL 35,30 9.97 18:10 LIDER 49,68 9.96 18:10 DESA 35,54 9.96 18:10 LUKSK 83,45 9.95 18:10 TMPOL 27,62 9.95 18:10 DOKTA 53,75 9.92 18:10 MARKA 3,66 9.91 18:10 ALCTL 62,70 9.9 18:10 MTRYO 3,08 9.61 18:10 ELITE 45,00 9.54 18:10 KERVN 0,94 9.3 18:10 ISGYO 8,19 8.76 18:10 EKIZ 20,00 8.7 18:10 KMPUR 98,70 8.52 18:10 TUREX 19,83 8.12 18:10 ZOREN 5,84 7.95 18:10 HKTM 87,75 7.93 18:10 BURCE 41,30 7.89 18:10 PKART 23,96 7.73 18:10 MPARK 73,75 7.66 18:10 AYEN 30,58 7.45 18:10 SANFM 16,40 7.4 18:10 KRDMD 13,00 7.35 18:10 BALAT 12,36 7.29 18:10 METUR 6,67 7.23 18:10 GLYHO 8,10 7.14 18:10 KSTUR 253,30 7.06 18:10 IZMDC 4,55 7.06 18:10 ATLAS 2,02 6.88 18:10 FMIZP 166,70 6.86 18:10 TUKAS 20,98 6.77 18:10 ERCB 100,00 6.67 18:10 MAGEN 28,84 6.66 18:10

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4 KASIM 2022 CUMA GÜNÜ EN AZALAN HİSSELER

Hisse Fiyat Fark% Saat ISKUR 882.001,00 -10 18:10 VKING 11,91 -9.98 18:10 KIMMR 10,17 -9.92 18:10 NETAS 31,68 -9.43 18:10 OYYAT 35,30 -6.51 18:10 SMRTG 78,90 -6.07 18:10 KUVVA 37,50 -5.06 18:10 ULUSE 153,00 -4.43 18:10 VKGYO 3,63 -4.22 18:10 COSMO 84,45 -4.03 18:10 BTCIM 42,06 -3.97 18:10 AYES 46,22 -3.71 18:10 NTHOL 14,44 -3.41 18:10 KATMR 2,28 -3.39 18:10 IHYAY 0,86 -3.37 18:10 POLTK 880,10 -3.29 18:10 ETYAT 8,62 -3.25 18:10 HUBVC 11,43 -3.05 18:10 SEGYO 1,67 -2.91 18:10 NTGAZ 35,28 -2.86 18:10 YUNSA 76,75 -2.85 18:10 HURGZ 4,11 -2.84 18:10 TEZOL 20,04 -2.72 18:10 MNDTR 24,70 -2.6 18:10 EGPRO 47,18 -2.52 18:10 CMBTN 386,90 -2.52 18:10 MAALT 309,30 -2.49 18:10 AKCNS 47,60 -2.46 18:10 IEYHO 1,59 -2.45 18:10 IHLAS 0,81 -2.41 18:10 LINK 44,68 -2.4 18:10 RAYSG 17,58 -2.33 18:10 ISKPL 7,95 -2.33 18:10 BOBET 9,28 -2.32 18:10 DGGYO 15,72 -2.3 18:10 EMKEL 3,89 -2.26 18:10 OYAKC 17,75 -2.26 18:10 IHGZT 0,87 -2.25 18:10 ULUFA 4,36 -2.24 18:10 NUHCM 96,80 -2.22 18:10

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