4 Kasım 2022 En Çok Artan ve Düşen Hisseler

Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde en çok artan ve düşen hisseleri sizin için derledik. INVEO, AVOD, MIATK, ISDMR, CONSE, SEKFK, EREGL, DAGHL, LIDER, DESA LUKSK, TMPOL, DOKTA, MARKA, ALCTL, MTRYO, ELITE, KERVN, ISGYO, EKIZ, KMPUR, TUREX, ZOREN ve HKTM hisseleri yatırımcılarına kazandırdı.

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4 Kasım 2022 En Çok Artan ve Düşen Hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,52 puan artarak 4.216,98 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 4.131,13, en yüksek 4.233,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,72 değer kazanarak tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 35,57 puan ve yüzde 0,87 kazanımla 4.141,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.131,13, en yüksek 4.233,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artışla 4.216,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,41, sanayi endeksi yüzde 3,05, hizmetler endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 142,74 puan ve yüzde 3,21 yükselişle 4.584,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul'da 4 Kasım Cuma günün ki seansında en çok artan ve düşen hisseleri bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 KASIM 2022 CUMA GÜNÜ EN ÇOK ARTAN HİSSELER

HisseFiyatFark%Saat
INVEO25,741018:10
AVOD3,411018:10
MIATK83,159.9918:10
ISDMR27,969.9918:10
CONSE9,049.9818:10
SEKFK10,259.9818:10
EREGL33,309.9718:10
DAGHL35,309.9718:10
LIDER49,689.9618:10
DESA35,549.9618:10
LUKSK83,459.9518:10
TMPOL27,629.9518:10
DOKTA53,759.9218:10
MARKA3,669.9118:10
ALCTL62,709.918:10
MTRYO3,089.6118:10
ELITE45,009.5418:10
KERVN0,949.318:10
ISGYO8,198.7618:10
EKIZ20,008.718:10
KMPUR98,708.5218:10
TUREX19,838.1218:10
ZOREN5,847.9518:10
HKTM87,757.9318:10
BURCE41,307.8918:10
PKART23,967.7318:10
MPARK73,757.6618:10
AYEN30,587.4518:10
SANFM16,407.418:10
KRDMD13,007.3518:10
BALAT12,367.2918:10
METUR6,677.2318:10
GLYHO8,107.1418:10
KSTUR253,307.0618:10
IZMDC4,557.0618:10
ATLAS2,026.8818:10
FMIZP166,706.8618:10
TUKAS20,986.7718:10
ERCB100,006.6718:10
MAGEN28,846.6618:10

4 Kasım 2022 En Çok Artan ve Düşen Hisseler

4 KASIM 2022 CUMA GÜNÜ EN AZALAN HİSSELER

HisseFiyatFark%Saat
ISKUR882.001,00-1018:10
VKING11,91-9.9818:10
KIMMR10,17-9.9218:10
NETAS31,68-9.4318:10
OYYAT35,30-6.5118:10
SMRTG78,90-6.0718:10
KUVVA37,50-5.0618:10
ULUSE153,00-4.4318:10
VKGYO3,63-4.2218:10
COSMO84,45-4.0318:10
BTCIM42,06-3.9718:10
AYES46,22-3.7118:10
NTHOL14,44-3.4118:10
KATMR2,28-3.3918:10
IHYAY0,86-3.3718:10
POLTK880,10-3.2918:10
ETYAT8,62-3.2518:10
HUBVC11,43-3.0518:10
SEGYO1,67-2.9118:10
NTGAZ35,28-2.8618:10
YUNSA76,75-2.8518:10
HURGZ4,11-2.8418:10
TEZOL20,04-2.7218:10
MNDTR24,70-2.618:10
EGPRO47,18-2.5218:10
CMBTN386,90-2.5218:10
MAALT309,30-2.4918:10
AKCNS47,60-2.4618:10
IEYHO1,59-2.4518:10
IHLAS0,81-2.4118:10
LINK44,68-2.418:10
RAYSG17,58-2.3318:10
ISKPL7,95-2.3318:10
BOBET9,28-2.3218:10
DGGYO15,72-2.318:10
EMKEL3,89-2.2618:10
OYAKC17,75-2.2618:10
IHGZT0,87-2.2518:10
ULUFA4,36-2.2418:10
NUHCM96,80-2.2218:10

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