4 Kasım hava durumu! Meteoroloji'den öğle saatlerine uyarı
Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre hava sıcaklığının Kuzey ve İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ ve Çanakkale’nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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