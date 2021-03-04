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  3. 4 Mart Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

4 Mart Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde koronavirüs tablosunu paylaşıyor. Peki 4 Mart Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 4 Mart Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

4 MART PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU? 

Sağlık Bakanlığı, 4 Mart Perşembe gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

3 MART ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Korornavirüs tablosuna göre, 3 Mart Çarşamba günü 138 bin 18 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e ulaştı.

3 Mart Çarşamba günü 11 bin 520 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.

65 kişi koronavirüse yenik düştü. Türkiye'de toplam toplam can kaybı sayısı 28 bin 771 oldu.

Koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi gören 7 bin 191 kişi ise sağlığına kavuştu.

3 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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