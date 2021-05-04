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  3. 4 Mayıs 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

4 Mayıs 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam " Masumlar Apartmanı" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

4 Mayıs 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

4 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise " Masumlar Apartmanı" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

4 Mayıs 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 4 MAYIS 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:10 Mavera 
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı

4 Mayıs 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.
 
Neriman, Gamze’yi üzmemek için Ege’yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci’yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.
 
İnci’nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben’e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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