4 Mayıs 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

4 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise " Masumlar Apartmanı" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 4 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

TRT1 4 MAYIS 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Anneler

16:10 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.



Neriman, Gamze’yi üzmemek için Ege’yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci’yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.



İnci’nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben’e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.