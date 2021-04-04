4 Nisan 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Arıza yeni bölümüyle Show'da

4 Nisan 2021 Pazar Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Bir Şansım Olsa" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen program "Arıza" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 4 Nisan 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

SHOW TV 4 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

16:00 Hasret

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

ARIZA SON BÖLÜM ÖZETİ

Son yayınlanan bölümünde çarpıcı gerçekler bir bir ortaya çıktı. Ali Rıza, Balaban'dan babasının intikamını alırken, İhtiyar ise öğrendiklerinden sonra tüm dengeleri değiştirecek sürpriz bir hamle yaptı. Kendisine oynanan oyuna karşılık İhtiyar, Burak'ı patron yaparak tüm gücünü ona verdi.

Balaban'ı yakalayıp vuran Ali Rıza, onu kendi karavanında ölüme terk etti. İhtiyar ise Ali Rıza'nın oğlu olmadığını ve kendisine bir oyun oynandığını öğrenirken, duyduğu gerçeklerden sonra sürpriz bir karar aldı. Kendisine oynanan oyunun intikamını almak isteyen İhtiyar, Burak Ersoylu'yu patron yaptı ve tüm gücünü ona verdi. İhtiyar'ın bu kararından sonra Arıza'da dengelerin nasıl değişeceği şimdiden büyük bir merak konusu.

