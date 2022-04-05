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  3. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için anlamlı etkinlik! Sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşullarında iyileştirmeye gidildi

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için anlamlı etkinlik! Sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşullarında iyileştirmeye gidildi

Pendik Belediyesi “4 Nisan Sokak Hayvanları Günü” münasebetiyle Gazipaşa Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte sahipli sahipsiz tüm hayvanlar için ücretsiz muayene, kuru mama ve danışmanlık hizmeti verildi.

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için anlamlı etkinlik! Sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşullarında iyileştirmeye gidildi

Pendik Kent Konseyi ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte bir de sergi düzenlendi.

Sergide kahramanlık örneği gösteren hayvanların hayat hikayeleri fotoğraflarla anlatıldı. Öte yandan Pendik Belediyesi standına gelen çocuklara da hayvanlarla iletişim konusunu içeren boyama kitabı hediye edildi.

108 AYRI NOKTADA 

Pendik Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik hem sağlıklarını hem de yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan en önemlisi de sokak hayvanlarının beslenmesi. Her gün sokak hayvanlarına kuru mama ve su sağlayan belediye ekipleri standart noktaların yanı sıra bugün 108 ayrı noktada hayvan besledi.        

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için anlamlı etkinlik! Sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşullarında iyileştirmeye gidildi4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için anlamlı etkinlik! Sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşullarında iyileştirmeye gidildi4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için anlamlı etkinlik! Sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşullarında iyileştirmeye gidildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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