4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullar 4 Ocak'ta mı açılacak 2021? MEB son dakika Ziya Selçuk

Kabine toplantısının ardından okulların yüz yüze eğitime ara verilmesi kararı açıklanmıştı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi derslerine yeniden online ortamda almaya başladı. 2020-2021 yılı eğitim öğretimin ne zaman başlayacağı yoğun olarak araştırılıyor. Bakan Selçuk okulların 4 Ocakta açılığ açılmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullar 4 Ocak'ta mı açılacak 2021? İşte detaylar.

4 OCAK'TA OKULLAR AÇILACAK MI 2021?

Okullarda yüz yüze eğitim sistemine geçiş tarihi henüz belli değil. Vaka artışı nedeniyle eğitimin yıl sonuna kadar online yapılacağı bildirilmişti. Okullarda eğitimin nasıl devam edeceğine yönelik karar, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere göre ilerleyen günlerde verilecek.

BAKAN SELÇUK'TAN SON AÇIKLAMA

"4 Ocak'tan sonra okulların durumu ne olacak?" sorusu üzerine Selçuk, verileri günlük olarak izlemeye devam ettiklerini, alınan tedbirler sonucu nasıl bir değişim olacağına bakılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:.

"4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız."

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.