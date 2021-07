4 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Macera dolu yarışma programı Operasyon 41 ilk bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. 08:45'te Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim ekranda olurken hemen ardından Magazin D Pazar yayınlanıyor. Akşam ise Operasyon 41 adlı yarışma programı ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

4 TEMMUZ 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Aşkın Tarifi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Operasyon 41

22:45 Operasyon 41

Operasyon 41 konusu nedir, ne zaman başlayacak? Operasyon 41 nerede çekiliyor, yarışmacıları kimler?

OPERASYON 41

Yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10’ar kişilik iki tim mücadele edecek. Bu timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, “Seçilmiş Savaşcılar Timi”ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

Her bölümünde izleyicileri farklı aksiyon ve maceranın beklediği programda, takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem farklı oyunlarda fenomenlerin de içinde yer alacağı “Yok Edici” ve “Kötüler” olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek.

Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler var. 17 Türkiye birinciliği bulunan yüzücü Merve Taneli, 2014 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü ve alanında önemli başarıları olan birçok sporcu Operasyon 41’de mücadele edecek.

Ayrıca Airsoft oyunundan yola çıkılan programda kullanılan silahlardaki biyoplastik mermiler, doğaya zarar vermeyen ve belli bir süre sonra doğada kaybolan malzemeden üretildi.