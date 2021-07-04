Fragmanıyla oldukça merak uyandıran Kanal D ekranlarının yepyeni yarışma programı Operasyon 41 bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Program hakkında merak edilen Operasyon 41 konusu nedir, ne zaman başlayacak? Operasyon 41 nerede çekiliyor, yarışmacıları kimler? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

OPERASYON 41 KONUSU NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10’ar kişilik iki tim mücadele edecek. Bu timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, “Seçilmiş Savaşcılar Timi”ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

Her bölümünde izleyicileri farklı aksiyon ve maceranın beklediği programda, takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem farklı oyunlarda fenomenlerin de içinde yer alacağı “Yok Edici” ve “Kötüler” olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek.

Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler var. 17 Türkiye birinciliği bulunan yüzücü Merve Taneli, 2014 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü ve alanında önemli başarıları olan birçok sporcu Operasyon 41’de mücadele edecek.

Ayrıca Airsoft oyunundan yola çıkılan programda kullanılan silahlardaki biyoplastik mermiler, doğaya zarar vermeyen ve belli bir süre sonra doğada kaybolan malzemeden üretildi.

Eski Survivor yarışmacısı olan Hasan Yalnızoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı program, Operasyon 41, 4 Temmuz Pazar saat 20.00'da Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak...

OPERASYON 41 NEREDE ÇEKİLİYOR, YARIŞMACILARI KİMLER?

Kocaeli'li yapım şirketi Bekir Gündoğdu'nun sahibi olduğu Bengi yapım tarafından yapılan yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10’ar kişilik iki tim mücadele edecek. Büyük bir bölümü Kandıra'da çekilen yarışmanın dron görüntüleri ise usta dron pilotlarından Cemal Kandemir tarafından çekildi.

Yarışmadaki timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekânlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, “Seçilmiş Savaşcılar Timi”ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

Takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem “Yok Edici” ve “Kötüler” olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler de var. Yüzücü Merve Taneli, model Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü de “Operasyon 41”de mücadele edecek.