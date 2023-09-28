Kültür ve Turizm Bakanlığı FETÖ terör örgütü propagandası yapıyor diyerek Altın Portakal film festivalinden çekildiğini açıkladı

Her yıl geleneksel hale getirilerek düzenlenen uluslararası Antalya altın portakal film festivalinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı, FETÖ terör örgütü propagandası yapıyor diyerek bu yıl çekildiğini açıkladı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı FETÖ terör örgütü propagandası yapıyor diyerek Altın Portakal film festivalinden çekildiğini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan Bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği vurgulandı.

BAKANLIK, FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ PROBGANDASI YAPILIYOR DİYEREK FESTİVALDEN ÇEKİLDİ

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

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