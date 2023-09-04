Kurtlar Vadisi’nin Çeto'suydu, Artık Tanınmaz Halde! Şefik Onatoğlu'nun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Efsane dizi Kurtlar Vadisi hala paylaşılmaya ve ilgi görmeye devam ediyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban gibi ünlü isimlerin hayat verdiği karakterler hala pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ancak haberimize konu olan kişi ise Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Çeto isimli karakter ile hafızalarımıza kazınan Şefik Onatoğlu’ndan başkası değil.

Şefik Onatoğlu’na Bakan Bir Daha Baktı

300 bölüm boyunca yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en önemli dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi hala konuşulmaya devam ediyor. Muro’nun sağ kolu olarak dizide karşımıza çıkan Şefik Onatoğlu ise görenleri adeta şaşırttı.

2013 yılından beri ekranlarda görülmeyen oyuncu hakkında ise Almanya’ya yerleştiği haberleri gelmeye başladı. Ancak ünlü oyuncu yıllar sonra karşımıza çıktı.