Dilek taşı oyuncuları kimler? Dizi hangi kanalda, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Can Sinan'ın yazdığı “Dilek Taşı” dizisi yakında KANAL D izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki ama Dilek Taşı dizisinin oyuncuları kim?
DİLEK TAŞI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimdir? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Dilek Taşı oyuncu kadrosundaki isimler haberimizde.
Dilek Taşı Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları
Kanal D’nin, Pastel Film imzalı dizisi Dilek Taşı’nın başrol oyuncuları netleşti. Hazırlık çalışmaları devam eden dizi Salih Bademci ve Hazal Subaşı’yı buluşturacak.
DİLEK TAŞI DİZİSİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇDA?
Dilek Taşı, dizisi hafta içi perşembe günü saat 20.00'da Kanal D'de izleyicileriyle buluşuyor.
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