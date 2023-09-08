Dilek taşı oyuncuları kimler? Dizi hangi kanalda, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor Dram yüklü senaryosu ile izleyenleri televizyon karşısında kilitleyen Dilek Taşı dizi için sevenleri oyuncu kadrosu ve hangi kanalda saat kaçta başlıyor diye merak ederek araştırma yapıyor. İşte dizi ile ilgili tüm detaylar.