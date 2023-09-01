Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…

Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda da ekranlarda olacak. Setten ilk fotoğraflar geldi.

YAYINLAMA
Google News
Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…

Kanal D’nin bomba etkisi yapan ve milyonları ekrana kilitleyen dizisi Yargı’nın çekimlerine başlandığını Pınar Deniz yaptığı paylaşım ile duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çekimlere başladığını duyuran güzel oyuncu dizinin çok yakında yeni bölümleri ile ekranlarda olacağını belirtiyor.

pinar-deniz.jpg

Yargı’da Sürprizler Bitmiyor

Karmaşık ilişkilerin konu olduğu ve cinayetler ile birlikte herkesin üzerindeki iddiadan kurtulmaya çalıştığı Yargı dizisinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nu birlikte görüyoruz. Her bölümü v e her bir olayı sürprizler ile dolu olan Yargı’nın yeni sezonda da fırtına gibi esmesi bekleniyor.

yargi-dizisi.jpg

Uğur Aslan, Mehmet Yılmaz Ak, Zeynep Atılgan, Arda Anarat, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Polat gibi isimler ile kadrosunu koruyan dizinin milyonlarca takipçisi bulunuyor. Özellikle yayınlandığı günlerde milyonları ekran başına bağlayan Yargı, yeni sezonda da bomba gibi esmeye hazırlanıyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?
Arka Sokaklar Kadrosuna Katılan 4 Yeni İsim Kim? Arka Sokaklar Ne Zaman Başlıyor? Efsane Diziden Son Gelişmeler..
Arka Sokaklar Kadrosuna Katılan 4 Yeni İsim Kim? Arka Sokaklar Ne Zaman Başlıyor? Efsane Diziden Son Gelişmeler..
"Yabani" Dizisi Çok İddialı ve Sert Geliyor. "Biz Kardeşlerimizi Sokaktan Seçeriz"
"Yabani" Dizisi Çok İddialı ve Sert Geliyor. "Biz Kardeşlerimizi Sokaktan Seçeriz"
Atatürk dizisi yayından kaldırıldı! AK Parti'den çok sert tepki: "Utanç verici, Boyun eğenler utansın"
Atatürk dizisi yayından kaldırıldı! AK Parti'den çok sert tepki: "Utanç verici, Boyun eğenler utansın"
Son Haberler
Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…
Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…
Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı
Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
Cami imamı kırtasiye kurarak, ihtiyaç sahibi çocukların yardımına koştu
Cami imamı kırtasiye kurarak, ihtiyaç sahibi çocukların yardımına koştu
Kanal 7 Hint Dizileri Nedir? Kanal 7'de Hangi Diziler Ne Zaman?
Kanal 7 Hint Dizileri Nedir? Kanal 7'de Hangi Diziler Ne Zaman?
2023 Güncel En İyi Animasyon Film Önerileri - Ölmeden Önce Mutlaka İzleyin!
2023 Güncel En İyi Animasyon Film Önerileri - Ölmeden Önce Mutlaka İzleyin!
Çok Okunanlar
Kiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyor
Kiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyor
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detayları
AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detayları
Ebru Baki neden yok, Habertürk'ten ayrıldı mı? 28 Nisan 2023 - Ebru Baki Kimdir?
Ebru Baki neden yok, Habertürk'ten ayrıldı mı? 28 Nisan 2023 - Ebru Baki Kimdir?
Kızılcık Şerbeti dizisi için flaş karar! 5 hafta yayından kaldırılmıştı: RTÜK'ten yeni karar
Kızılcık Şerbeti dizisi için flaş karar! 5 hafta yayından kaldırılmıştı: RTÜK'ten yeni karar
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!