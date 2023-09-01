Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…

Kanal D’nin bomba etkisi yapan ve milyonları ekrana kilitleyen dizisi Yargı’nın çekimlerine başlandığını Pınar Deniz yaptığı paylaşım ile duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çekimlere başladığını duyuran güzel oyuncu dizinin çok yakında yeni bölümleri ile ekranlarda olacağını belirtiyor.

Yargı’da Sürprizler Bitmiyor

Karmaşık ilişkilerin konu olduğu ve cinayetler ile birlikte herkesin üzerindeki iddiadan kurtulmaya çalıştığı Yargı dizisinin başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nu birlikte görüyoruz. Her bölümü v e her bir olayı sürprizler ile dolu olan Yargı’nın yeni sezonda da fırtına gibi esmesi bekleniyor.

Uğur Aslan, Mehmet Yılmaz Ak, Zeynep Atılgan, Arda Anarat, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Polat gibi isimler ile kadrosunu koruyan dizinin milyonlarca takipçisi bulunuyor. Özellikle yayınlandığı günlerde milyonları ekran başına bağlayan Yargı, yeni sezonda da bomba gibi esmeye hazırlanıyor.