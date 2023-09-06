Teşkilat dizisi 4. sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor! Diziye çok sürpriz yeni oyuncular katıldı

TRT 1'de yayınlanan ve milyonları ekran başına çekmeye başaran Teşkilat dizisi 4. sezonuna bomba isimleri transfer ederek yeni sezana girmeye hazırlanıyor. Diziye 2 yeni kadın oyuncu daha katılıyor.

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Teşkilat dizisi 4. sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor! Diziye çok sürpriz yeni oyuncular katıldı

4.sezona sayılı günler kala Teşkilat ailesine güç katacak transferler birbiri ardına yapıldı. 2 kadın oyuncunun birden Teşkilat ekibine getirilmesi izleyenlerin merak ve heyecan düzeyini yükseltti.

Teşkilat dizisi 4. sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor! Diziye çok sürpriz yeni oyuncular katıldı

SELİN GENÇ, TEŞKİLAT'TA 'SENA' KARAKTERİYLE DİZİDE ROL ALACAK

Bir Zamanlar Çukurova'nın hafızalardan silinmeyen oyuncusu Selin Genç, yeni sezonda Teşkilat'ta ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da üstlendiği 'Gülten Taşkın Ciğerci' karakteriyle gönüllerde taht kuran Selin Genç, Teşkilat'ta 'Sena' karakteriyle kameralar karşısına geçecek.

TUĞÇE AÇIKGÖZ DE TEŞKİLAT EKİBİNİN BİR ÜYESİ OLDU

Öte yandan oyunculuk deneyimini ilk defa Bizim Evin Halleri dizisiyle elde eden Tuğçe Açıkgöz de Teşkilat ekibinin bir üyesi oldu. Geçmiş dönemde Sol Yanım, Menajerimi Ara, Oğlum ve Bir Küçük Gün Işığı gibi projelerde de boy gösteren Tuğçe Açıkgöz Teşkilat'ta 'Gizem' karakteriyle ekran önüne çıkacak.

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