Reyting rekorları kıran dizilere imza atmıştı! Başarılı yönetmen gölde boğularak hayatını kaybetti!

Sakarya'da kayıkla açıldığı Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, hayatını kaybetti.

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Reyting rekorları kıran dizilere imza atmıştı! Başarılı yönetmen gölde boğularak hayatını kaybetti!

Sakarya'da kayıkla açıldığı Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, hayatını kaybetti. Geriye Ede'ye ambulans içerisinde yapılan müdahalenin görüntüleri kaldı.

KAYIKLA GÖLE AÇILARAK SUYA GİRDİ

Olay, 4 Eylül Pazartesi akşam saatlerinde Sapanca Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Kırkpınar Mahallesi mevkiinden arkadaşları ile birlikte kayıkla göle açılarak suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren yönetmen Ede'yi arkadaşları sudan çıkararak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulans içerisinde Ede'ye kalp masajı yapıldı. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir Ceylan Ede, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Reyting rekorları kıran dizilere imza atmıştı! Başarılı yönetmen gölde boğularak hayatını kaybetti!

İZLENME REKORU KIRAN DİZİLERE İMZA ATMIŞTI

Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran birçok televizyon dizisine yönetmenlik yapan Abdulkadir Ceylan Ede'nin cenazesi memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Reyting rekorları kıran dizilere imza atmıştı! Başarılı yönetmen gölde boğularak hayatını kaybetti!

Öte yandan, Ede'den geriye son olarak ambulansta kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri kaldı.

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KAYNAK: İHA

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