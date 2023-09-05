Kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı adamla evlenmişti! 84 yaşındaki kadın pişman oldu!

84 yaşındaki İngiliz uyruklu yaşlı kadın, kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı Muhammed ile evlenerek hayatının hatasını yaptı. Pişman olduğunu ifade eden kadın, "Beni oturum izni almak için kullandı" dedi.

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Kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı adamla evlenmişti! 84 yaşındaki kadın pişman oldu!

37 yaşındaki Mısırlı Muhammed ile evlenen 84 yaşındaki Iris Jones isimli İngiliz kadın, yaptığından bin pişman oldu. Iris, yaşça küçük kocasının kendisinden sürekli para istediğini ve oturum izni almak için kendisini kullandığını ileri sürdü. Iris 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtı. Iris'i 2 oğlu da bu konuda uyarmıştı.

İnternet üzerinden tanıştığı 37 yaşındaki Muhammed İbrahim ile boşanma kararı alan 84 yaşındaki İngiliz Iris Jones, isyan etti.

Iris Jones "Beni oturum izni almak için kullandı" dedi

"ONA SAKIN PARA VERMEYİN"

İngiliz Iris Jones şunları söyledi; "2019 yılının Kasım ayında Kahire'ye gittim ve onunla tanıştım. Onun kredi kartı borçlarını ödedim. Kahire'deki İngiliz büyükelçiliğindeki bir yetkili bana, 'Ona sakın para vermeyin' diye uyardı. Fakat dinlemedim ve 15 bin pound verdim.

Sürekli benim paramı harcıyorduk. Benden hep para istiyordu. Ben para vermeyince kavgalar arttı. Eğer vasiyetimi değiştirip paramı ona bırakırsam kendisiyle flört eden kadınların isimlerini söylemeyi teklif ettiBeni oturma izni ve vize için kullandı. Aldığım en zor karardı ve Muhammed'e olan sevgim çok gerçekti fakat kalbim yerine aklımı dinledim."

OĞULLARI UYARMIŞTI

Iris'in iki oğlu yaşlı kadını yıllar önce bu evlilik konusunda uyarmıştı. İki oğul, Muhammed İbrahim'in annelerinin parasının peşinde olduğunu ve vize almak için rol yaptığını ileri sürmüştü. Iris ise sevgilisinin parasının ya da İngiliz pasaportunun peşinde olmadığına emin olduğunu söylemişti.

Kaynak: haberler.com

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