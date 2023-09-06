Bu Turnenin Geliri Dünya Rekoru Kırdı! Elton John Rekor Gelir ile Bakın Neler Yapabiliyor

Bu Turnenin Geliri Dünya Rekoru Kırdı! Elton John Rekor Gelir ile Bakın Neler Yapabiliyor. Elton John, “Farewell Yellow Brick Road” isimli turnesinden elde ettiği gelir ile görenlerin küçük dilini yutmasına neden oldu.

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Bu Turnenin Geliri Dünya Rekoru Kırdı! Elton John Rekor Gelir ile Bakın Neler Yapabiliyor

Elton John, “Farewell Yellow Brick Road” isimli turnesinden elde ettiği gelir ile görenlerin küçük dilini yutmasına neden oldu. 2013 ve 2016 yıllarında ülkemizde de konser veren ünlü şarkıcı 5 yıl içerisinde tam 330 farklı yerde konser vermiş oldu. 20 milyon aşkın kişi ile buluşan John, bu gösterilerde tam olarak 900 milyon dolar kazandı.

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Elton John Turne Geliri ile Büyülüyor

Aslında turnenin geliri bir hayli fazla. Zira bu gelir içerisinde Türkiye’de pek çok farklı şey yapabilir.

  • Türkiye Süper Lig’de bulunan 20 takımdaki 635 futbolcunun toplam piyasa değeri; 1.155.332.500 dolar
  • Yeni üretilecek olan Rolls-Royce La Rose Noire Droptail’in satış fiyatı 31.200.000 dolar
  • 2022 yılında toplam sinemadan elde edilen hasılat 817 milyon TL
  • Ortağı olduğu Watford’un değeri 69.900.000 dolar

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Özellikle bu tür ücretler ile kıyaslandığında ünlü şarkıcının kazancının ne kadar büyük olduğu da gözler önüne seriliyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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