Meteoroloji saatler önce duyurmuştu! İstanbul yağmura teslim oldu, Vali Gül'den uyarı üzerine uyarı

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağını duyurmuştu.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından sağanak yağış nedeniyle paylaşım yaparak İstanbulluları uyardı.

VALİ GÜL, SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASINI İSTEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Vali Gül, Başakşehir Millet Kıraathanesindeki vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı.

Vali Gül açıklamasında, ''Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

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