İstanbul valisi Davut Gül, açıkladı! İstanbul Sel felaketinde 2 can kaybımız var

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağını duyurmuştu.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU

İstanbul Valiliği, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir.'' denildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık hizmeti sürüyor

Öte Yandan, İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Gül, burada yaptığı açıklamada, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetleri sürüyor. Tüm ekiplerimiz sahada. Etkilenen bölgelerimizde metrekareye 128 kilogram yağış düştü." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından sağanak yağış nedeniyle paylaşım yaparak İstanbulluları uyardı.

VALİ GÜL, SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASINI İSTEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Vali Gül, Başakşehir Millet Kıraathanesindeki vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı.

Vali Gül açıklamasında, ''Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

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