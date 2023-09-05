Aşırı yağış nedeniyle Başakşehir Metrosonu sel bastı tam bir can kurtarma mücadelesi yaşandı, İnanılmaz görüntüler!

İstanbul aşır yağmur nedeniyle özellikle Avrupa yakası sele teslim oldu. Ani yağmur nedeniyle Başakşehir metrosu biranda su bastı, içerde insanlar mahsur kaldı. o dehşet anları kamerayA böyle yansıdı.

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Meteorolojinin saatler önce aşırı yağış ve sel konusunda uyarılarda bulunduğu Marmara bölgesi İstanbul Avrupa yakasında akşam saatlerinde etkili olarak sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BELLERİNE KADAR SU İÇİNE KALDI

İstanbul Başakşehir'de Metro istasyonun aşırı yağmur sonrası metro merdivenlerinden adeta dere gibi akarak istasyonu sel basması ve içeride vatandaşların olması korkunç görüntüler oluştu.

İnsanların gelen ani sel felaketi karşısında hayat mücadelesi verdiği o korkunç anları izleyenleri dehşete düşürdü.

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