Aşırı yağış nedeniyle Başakşehir Metrosonu sel bastı tam bir can kurtarma mücadelesi yaşandı, İnanılmaz görüntüler!

Meteorolojinin saatler önce aşırı yağış ve sel konusunda uyarılarda bulunduğu Marmara bölgesi İstanbul Avrupa yakasında akşam saatlerinde etkili olarak sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BELLERİNE KADAR SU İÇİNE KALDI
İstanbul Başakşehir'de Metro istasyonun aşırı yağmur sonrası metro merdivenlerinden adeta dere gibi akarak istasyonu sel basması ve içeride vatandaşların olması korkunç görüntüler oluştu.
İnsanların gelen ani sel felaketi karşısında hayat mücadelesi verdiği o korkunç anları izleyenleri dehşete düşürdü.
İstanbul valisi Davut Gül, açıkladı! İstanbul Sel felaketinde 2 can kaybımız var
Meteoroloji saatler önce duyurmuştu! İstanbul yağmura teslim oldu, Vali Gül'den uyarı üzerine uyarı