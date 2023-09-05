Başkan Erdoğan'dan gençlere peş peşe müjdeler: vergisiz telefon, evleneceklere kredi...

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün yapılan kabine toplantısı ardından gençlere art arda müjdeleri sıralayarak vergisiz telefon, evleneceklere kredi konusunda müjdeleri artarda sıraladı.

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Başkan Erdoğan ayrıca, evlenecek gençlere uygun fiyatlı kredi çalışmasının gündemde olduğunu duyurdu.

GENÇLERE MÜJDELERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

Erdoğan, “Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözlerin ülkemizin ve küresel ekonominin şartların da göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Nihai çalışmaya göre inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız” dedi.

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