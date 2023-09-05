Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''

Sivri dili ve açıklamaları ile bilinen gazeteci Fatih Altayl'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa et açıklamalarına katılarak kavgada söylenmeyecek bir üslup ile " 2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetiyor olacaktı'' açıklamasında bulundu.

YAYINLAMA
Google News

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle hakaretlerle yüklenerek eleştirdi.

CHP'deki son günlerde yaşan danışman krizleri üzerine yorumda bulunan Fatih Altaylı, yaptığı açıklamada adeta kavgada söylenmeyecek söylemlerle çok sert bir şekilde eleştiride bulundu.

"2.5 PUANDAHA ALSAYDI AZ DAHA ÜLKEYİ YÖNETECEKTİ"

Altaylı yaptığı açıklamada "Düşünüyorum ki bu adam seçilseydi hakkatten kötü şeyler olabilirmiş. vahamet şu! Kılıçdaroğlu, niye atadı, niye atamadı önemli değil, ama bu kafa ülkeyi yönetmeye talip oluyor ve 2.5 puan daha alsa yönetecek. Kırk satır mı, kırk katır mı korkunç. Mesela bu adam CIA'nin direktörünü MİT'in başına atayabilir, baba nasıl atadın dendiği zamanda benim haberim yoktu CIA'nin direktörü olduğundan. Vallahi yapar bunu! Rus ajanını getirir içişleri bakanlığına koyabilir. Böyle acayip bir adam. Bu kadar sorumsuz, bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil, yeteneksiz inanamadım" Diyerek çok sert bir şekilde hatta hakaretler yaparak eleştirilerde bulundu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Balık için olta attı! Oltaya balık değil martı takıldı!
Balık için olta attı! Oltaya balık değil martı takıldı!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Usta oyuncu hayatını kaybetti! Almanya'da tedavi görüyordu
Usta oyuncu hayatını kaybetti! Almanya'da tedavi görüyordu
Sahibi 4 milyon para istiyor! Türkiye'nin konuştuğu meteor taşı Diyarbakır'da bulundu!
Sahibi 4 milyon para istiyor! Türkiye'nin konuştuğu meteor taşı Diyarbakır'da bulundu!
Son Haberler
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''
Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''
Kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı adamla evlenmişti! 84 yaşındaki kadın pişman oldu!
Kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı adamla evlenmişti! 84 yaşındaki kadın pişman oldu!
CHP, İYİ Parti kavgası büyüyor! Özgür Özel'den çok sert cevap ''Bir şey söylersem kalbini kırarım''
CHP, İYİ Parti kavgası büyüyor! Özgür Özel'den çok sert cevap ''Bir şey söylersem kalbini kırarım''
"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı
"Beni sürekli tahrik etti" Eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi yapıldı
Kurtuluş etkinliklerinde 15 kazan keşkek dağıtıldı
Kurtuluş etkinliklerinde 15 kazan keşkek dağıtıldı
Görenleri hayretler içine düşüren boğa! Gel deyince geliyor, dur deyince duruyor, sahibini ikiletmiyor!
Görenleri hayretler içine düşüren boğa! Gel deyince geliyor, dur deyince duruyor, sahibini ikiletmiyor!
Çok Okunanlar
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
Piyasalarda son durum ne? 5 Eylül Salı güncel Borsa, Dolar, Euro, altın fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 5 Eylül Salı güncel Borsa, Dolar, Euro, altın fiyatları ne kadar?
Tahıl Koridoruna şartlı evet! 5 Eylül Salı gazete manşetleri
Tahıl Koridoruna şartlı evet! 5 Eylül Salı gazete manşetleri
İzleyenleri gülme krizine sokan video! Ne çaydan, ne de motosikletten vazgeçti
İzleyenleri gülme krizine sokan video! Ne çaydan, ne de motosikletten vazgeçti
Belediye başkanının çok özel günü! Kendi kızının nikâhını kıymak ona nasip oldu
Belediye başkanının çok özel günü! Kendi kızının nikâhını kıymak ona nasip oldu
Sosyal medyada bunu da yaptılar! Bedava yemek için ’Mevlüt Bulma’ grubu kurdular
Sosyal medyada bunu da yaptılar! Bedava yemek için ’Mevlüt Bulma’ grubu kurdular
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!