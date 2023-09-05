Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na Kavgada Söylenmeyecek Sözler! ''2.5 puan daha alsaydı az daha bu ülkeyi yönetecekti''

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle hakaretlerle yüklenerek eleştirdi.

CHP'deki son günlerde yaşan danışman krizleri üzerine yorumda bulunan Fatih Altaylı, yaptığı açıklamada adeta kavgada söylenmeyecek söylemlerle çok sert bir şekilde eleştiride bulundu.

"2.5 PUANDAHA ALSAYDI AZ DAHA ÜLKEYİ YÖNETECEKTİ"

Altaylı yaptığı açıklamada "Düşünüyorum ki bu adam seçilseydi hakkatten kötü şeyler olabilirmiş. vahamet şu! Kılıçdaroğlu, niye atadı, niye atamadı önemli değil, ama bu kafa ülkeyi yönetmeye talip oluyor ve 2.5 puan daha alsa yönetecek. Kırk satır mı, kırk katır mı korkunç. Mesela bu adam CIA'nin direktörünü MİT'in başına atayabilir, baba nasıl atadın dendiği zamanda benim haberim yoktu CIA'nin direktörü olduğundan. Vallahi yapar bunu! Rus ajanını getirir içişleri bakanlığına koyabilir. Böyle acayip bir adam. Bu kadar sorumsuz, bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil, yeteneksiz inanamadım" Diyerek çok sert bir şekilde hatta hakaretler yaparak eleştirilerde bulundu.