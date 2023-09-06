Dış Ticarette Yüz Yıllık Rekor Kırıldı! Ağustos Ayında Açıklanan…

Pandemiden sonra bir türlü düzelmeyen dünya ekonomisine rağmen Türkiye’nin ihraç kalemlerindeki artışı verilere de yansıyor. Ağustos ayında artan ihracata karşılık ithalatın azalması yüzleri güldürdü. Bu ay içerisindeki ihracat miktarı ise 21,6 milyar dolar oldu.

Ağustos Ayında Tarihi Rekor Kırıldı

Tarihin en yüksek ihracatının yaşandığı Ağustos 2023 boyunca tam olarak %1,6 artış yaşandı. 21 milyar 619 milyon dolar seviyesinde yaşanan ihracat verileri ise ülkemizin ekonomisi için oldukça olumlu yorumların yapılmasına neden oldu.

Ülkemizin içerisinden geçtiği kötü dönemlere rağmen yaşanan durgun ekonomi yeniden canlanmaya başladı. Ekonomik gelişmelerin bir bir takip edildiği bu dönem içerisinde ihracat kalemlerindeki artış çok önemli. Aylık bazda 21,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracat, 12 aylıkta ise 253,6 milyar dolar seviyelerinde kendini gösterdi. Ayrıca önemli bir diğer gelişme ise, katma değerli ihracattaki artıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında %36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın ilk sekiz ayında %40,6’a yükseldi.

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G-20 ülkeleri arasında baktığımızda ise ihracatı artan 3 ülkeden biri olmamız da kesinlikle şans değil. Doğru bir ekonomi model ile ilerleyen süreçlerde bu verilerin daha da yukarıya çıkacağına kesin gözü ile bakılıyor.