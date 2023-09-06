Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor Al Star 2024'ün ilk yarışmacısı olay oldu

İzleyiciler merakla Survivor Al Star 2024'ün yarışmacıları kimler olacak diye bekliyordu acun ılıcalı ilk bombayı patlatarak Survivor Al Star 2024'ün ilk yarışmacısını açıkladı

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Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor Al Star 2024'ün ilk yarışmacısı olay oldu

TV8'in efsaneler yazdıran Milyonları televizyon karşısında kilitleyen programı Survivor 2024 sezonuna All Star formatı ile girmeye hazırlanıyor. Kendi döneminin en başarılı yarışmacılarının yer alacağı Survivor All star'ın ilk yarışmacısı belli oldu.

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O BİR ŞAMPİYON!

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı 2012 şampiyonu ve aynı zamanda oyuncu olan Nihat Altınkaya oldu. Konuya ilişkin açıklamayı ise Acun Ilıcalı'nın bizzat kendisi yaptı.

Acun Ilıcalı açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaparak, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'u kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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