Atatürk dizisi yayından kaldırıldı! AK Parti'den çok sert tepki: "Utanç verici, Boyun eğenler utansın"

merika merkezli bir dizi/film platformu, 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyduğu 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı.AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamad Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir" dedi.

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Atatürk dizisi yayından kaldırıldı! AK Parti'den çok sert tepki: "Utanç verici, Boyun eğenler utansın"

Amerika merkezli bir dizi/film platformu, 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyduğu 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

Atatürk dizisi yayından kaldırıldı! AK Parti çok sert tepki: "Utanç verici, Boyun eğenler utansın"

ÖMER ÇELİK: BU ŞEBEKELERE BOYUN EĞENLER UTANSIN

Dizinin yayından kaldırılmasını utanç verici olarak ifade eden Çelik, “Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın." ifadelerini kullandı.

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