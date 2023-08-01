"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!

14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan yenilgiler sonrası Kemal Kılıdarçoğlu'nun CHP genel başkanlığını bırakması noktasında tartışmaları başlamıştı. O tartışmalar son sürat devam ederken parti içerisinde yapılan bir anket çok dikkat çekti. CHPli seçmenlere "Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi. işte şaşırtan sonuçlar...

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"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!

CHP içerisinde başlayan değişim tartışmaları devam ederken, dikkat çeken bir anket sonucu kamuoyu ile paylaşıldı. Ankette, CHP'li seçmenlere "Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi.

EKREM İMAMOĞLU İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Ankete cevap verenlerin yüzde 55.7'si tercihini Özgür Özel'den yana kullandı.

Değiişim çağrılarınını baş aktörü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 53 ile ikinci sırada yer aldı.

MUSTAFA SARIGÜL ÜÇÜNCÜ SIRADA

İmamoğlu'nun yüzde 53 ile ikinci sırada yer aldığı araştırmada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yüzde 44.1 ile üçüncü sırada, Ali Mahir Başarır yüzde 42 ile dördüncü sırada, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise yüzde 40.7 ile beşinci sırada yer aldı.

MANSUR YAVAŞ'IN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ!

Ankette en dikkat çeken isim ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Bir dönem cumhurbaşkanı adaylığı için ismi gündeme gelen Yavaş yüzde 36.4 ile Oğuz Kaan Salıcı ve Ahmet Akın gibi isimlerin gerisinde kalarak ankette kendine 8. sırada yer bulabildi.

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