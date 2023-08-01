İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de katıldığı canlı yayında CHP'de değişim isteyen Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken kulis bilgisi paylaştı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yemekte bir araya geldiğini açıkladı.

İsimleri tek tek açıklayan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;

'DEĞİŞİM' YEMEĞİNE KİMLER KATILDI?

"Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular. Kafenin ismi de bende var. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor.

10 AĞUSTOS'TA DUYURACAK?

Ekrem İmamoğlu’nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos’ta bunu duyurması bekleniyor. Bugün konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynaklar böyle diyor.

ÖNDER SAV DA KATILACAK

Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım" açıklamasında bulundu.

Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"

Haberin Devamı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, skandal bir hareketle gündeme geldi "Jandarmayı kovaladı"

CHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan akıllara zarar sözleri! AK Partilileri aşağıladı

CHP’den toplu istifa: 9 meclis üyesi görevinden istifa etti!

Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Ekrem İmamoğlu ilk kez bu kadar açık konuştu: "Toplum, değişim istiyor"

Ersan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladı

CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'

Ekrem İmamoğlu sızdırılan toplantı görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! 'Toplantılar devam edecek'

Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım

CHP'de iç savaş sürüyor! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na erkek olsaydı yanıtı!

İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Çok konuşulan ortak toplantı iddiası!