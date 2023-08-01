İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "CHP de toplu değişim olmalı" açıklamalarıyla gözünü genel başkanlığına dikerek partinin eski siyasi ağır toplarıyla bir yemekte buluşması çok dikkat çekici bulundu.

YAYINLAMA
Google News

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de katıldığı canlı yayında CHP'de değişim isteyen Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken kulis bilgisi paylaştı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yemekte bir araya geldiğini açıkladı.

İsimleri tek tek açıklayan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;

'DEĞİŞİM' YEMEĞİNE KİMLER KATILDI?

"Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular. Kafenin ismi de bende var. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor.

İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi

10 AĞUSTOS'TA DUYURACAK?

Ekrem İmamoğlu’nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos’ta bunu duyurması bekleniyor. Bugün konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynaklar böyle diyor.

İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi

ÖNDER SAV DA KATILACAK

Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım" açıklamasında bulundu.

Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, skandal bir hareketle gündeme geldi "Jandarmayı kovaladı"CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, skandal bir hareketle gündeme geldi "Jandarmayı kovaladı"

CHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan akıllara zarar sözleri! AK Partilileri aşağıladıCHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan akıllara zarar sözleri! AK Partilileri aşağıladı

CHP’den toplu istifa: 9 meclis üyesi görevinden istifa etti!CHP’den toplu istifa: 9 meclis üyesi görevinden istifa etti!

Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Ekrem İmamoğlu ilk kez bu kadar açık konuştu: "Toplum, değişim istiyor"Ekrem İmamoğlu ilk kez bu kadar açık konuştu: "Toplum, değişim istiyor"

Ersan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladıErsan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladı

CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'

Ekrem İmamoğlu sızdırılan toplantı görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! 'Toplantılar devam edecek'Ekrem İmamoğlu sızdırılan toplantı görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! 'Toplantılar devam edecek'

Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptımMustafa Sarıgül, İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım

CHP'de iç savaş sürüyor! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na erkek olsaydı yanıtı!CHP'de iç savaş sürüyor! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na erkek olsaydı yanıtı!

İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Çok konuşulan ortak toplantı iddiası!İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Çok konuşulan ortak toplantı iddiası!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
CHP’den toplu istifa: 9 meclis üyesi görevinden istifa etti!
CHP’den toplu istifa: 9 meclis üyesi görevinden istifa etti!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı LGBTİ paylaşımı yaptı! Metin Külünk dikkatli olmalıyız diye uyardı!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı LGBTİ paylaşımı yaptı! Metin Külünk dikkatli olmalıyız diye uyardı!
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Son Haberler
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi
Bakan Mehmet Şimşek'e iletildi! Milyonlarca Memur ve Emekliyi ilgilendiriyor
Bakan Mehmet Şimşek'e iletildi! Milyonlarca Memur ve Emekliyi ilgilendiriyor
BDDK duyurdu: Bazı kredi kartı harcamalarında taksit düzenlemesi
BDDK duyurdu: Bazı kredi kartı harcamalarında taksit düzenlemesi
Herkes Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Herkes Mi Herkez Mi?
Herkes Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Herkes Mi Herkez Mi?
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Tekel baskınında çocuğu öldürülen acılı baba konuştu: Aklımın ucundan geçmezdi
Tekel baskınında çocuğu öldürülen acılı baba konuştu: Aklımın ucundan geçmezdi
Çok Okunanlar
Bakan Mehmet Şimşek'e iletildi! Milyonlarca Memur ve Emekliyi ilgilendiriyor
Bakan Mehmet Şimşek'e iletildi! Milyonlarca Memur ve Emekliyi ilgilendiriyor
Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
Ahmet Davutoğlu'ndan siyasi gündemi sarsacak bomba açıklama: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! CHP'nin eski ağır toplarıyla bir araya geldi
Tülin Ece'nin son halini görenler şaştı kaldı! O eski halinden eser yok şimdi!
Tülin Ece'nin son halini görenler şaştı kaldı! O eski halinden eser yok şimdi!
Gürsel Tekin'den Önder Sav'a sert tepki: "insanlar kendi partisini ihbar etmez"
Gürsel Tekin'den Önder Sav'a sert tepki: "insanlar kendi partisini ihbar etmez"
Temel Karamollaoğlu açıkladı, Saadet partisi yerel seçim kararını verdi!
Temel Karamollaoğlu açıkladı, Saadet partisi yerel seçim kararını verdi!
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Çatıda çırılçıplak güneşlenmişti! O şahsın kimliği belirlendi, bakın kim çıktı!
Çatıda çırılçıplak güneşlenmişti! O şahsın kimliği belirlendi, bakın kim çıktı!
Ersan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladı
Ersan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladı