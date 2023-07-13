CHP'de iç savaş sürüyor! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na erkek olsaydı yanıtı!

11 Temmuz'da gerçekleştirilen CHP ilçe başkanları toplantısında da bir gerginlik yaşandığı belirtiliyor.

Sultangazi CHP ilçe başkanı Murat Poyraz'ın ifadesine göre, "Eğer yerel seçimlerde harcadığın enerjiyi genel seçimlere harcasaydın, bugün seçimi kazanmış olurduk" şeklinde bir söylemde bulundu. Bu sözler üzerine salon içerisinde gerilim arttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğiyle bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.

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"Parti lideri bana verdiği sözü yerine getirmedi, Canan Kaftancıoğlu da erkek olsaydı onunla farklı bir şekilde konuşurdum" şeklindeki ifadeleriyle salondan ayrıldı.

Canan Kaftancıoğlu medyada çokça konuşulan bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi ‘errkek siyasetçilerin!’ biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum.

Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette… Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler! Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm:(

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Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz.

Biz kadınlardan söylemesi :)"

KAFTANCIOĞLU VE İMAMOĞLU ARASINDA NELER YAŞANDI?

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti. İddialar hakkında konuşan İmamoğlu ise "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti. Kaftancıoğlu, İmamoğlu ile katıldığı etkinliklerde soğuk tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi ‘errkek siyasetçilerin!’ biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum.

Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette…

Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının… pic.twitter.com/8912wy8uqm — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 12, 2023

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