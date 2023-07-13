Kemal Kılıçdaroğlu kurultay'a gidiyor! CHP'de düğmeye basıldı!

Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiği seçimin ardından değişim seslerine kulaklarını tıkadı ve koltuğunu koruma mücadelesine girdi. Yerel seçimlerden sonra yapılması beklenen kurultayla ilgili senaryoda son yaşanan gelişmelerle birlikte değişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu kurultay'a gidiyor! CHP'de düğmeye basıldı!

Son zamanlarda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yönetimi, kurultayı yerel seçimlerden sonra yapma planlarını gözden geçiriyor gibi görünse de, senaryolarla ilgili değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Delegelerin gücünü elinde bulunduran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Kongrelerin takvimine uygun olarak, kurultayı derhal düzenleyelim" talimatını verdiği belirtildi.

Kurultay delegelerinin önemli bir kısmını oluşturan İstanbul'daki ön seçimler, rekabetten uzak bir görüntüde devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen listelerin büyük bir çoğunlukla seçimi kazanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zorlu bir sürece soktu.

190'ı aşkın delegeyi kurultaya gönderecek olan İstanbul'daki bu ezici üstünlük, Kılıçdaroğlu'nun kurultay tarihi konusundaki tereddütünü de ortadan kaldırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay'a gidiyor! CHP'de düğmeye basıldı!

KURULTAY EN KISA SÜREDE YAPILACAK!

Daha yakın bir zamana kadar belediye başkanlarının tam desteğini alabilmek için kurultay tarihini yerel seçimlerin ardına bırakmak istediği iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun, son gelişmelerin ardından "kurultayın en kısa sürede yapılması" talimatını verdiği öğrenildi.

CHP içerisinde, 30 Temmuz'da tamamlanacak olan mahalle delegeleri seçimlerinde birçok noktada kavgalar, küfürleşmeler ve tehdit söylemleri gibi olumsuz durumlar yaşandığı biliniyor.

Ankara Yenimahalle'de farklı bir liste oluşturmak isteyen gençlerin şiddet görmesi olayından sonra, Kayseri'deki bazı seçimlerin de anti-demokratik yöntemlerle ve ilçe yönetimlerinin baskısı altında gerçekleştiği iddiaları ortaya atıldı.

"Değişim" tartışmaları arasında, CHP'deki ön seçim sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bazıları bölgesel olarak kilit liste oluşturuyor. Bazıları mezhepsel olarak kilit liste oluşturuyor. Anadolu'nun her ilinde çekişme ve şiddet yaşanıyor. Durum vahimdir" ifadelerini kullandı.

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