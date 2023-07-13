25 Milyar dolarlık dev yatırım! İş imzaya kaldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna hazırlanırken, Suudi Arabistan, BAE ve Katar ile gerçekleştirilecek yatırım anlaşmalarının teknik detayları tamamlandı. Bu anlaşmaların ilk aşamasında yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor.

YAYINLAMA
Google News
25 Milyar dolarlık dev yatırım! İş imzaya kaldı!

İlk etapta 25 Milyar Dolar Yatırım

Son bilgilere göre, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye ilk aşamada 25 milyar dolarlık bir yatırım beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında lojistik, enerji, tahıl, fintek, e-Ticaret, petrokimya gibi alanlarda anlaşmaların imzalanacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Körfez ülkelerine yaptıkları ziyaretlerin asıl amacının "sıcak para aramak" olmadığını, sermaye gücü olan ülkeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etmek olduğunu vurguladı. Bu ziyaretler, Türkiye'nin yatırım ortamını ve potansiyelini Körfez ülkelerine aktarmak ve iş birliği olanaklarını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

25 Milyar dolarlık dev yatırım! İş imzaya kaldı!

Kalıcı Yatırım Arıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki ek bütçe görüşmelerinde muhalefetin, körfez ülkelerinden ‘Para arandığına’ dair eleştirilerini cevaplayan Yılmaz şöyle konuştu:

"Elbette dış kaynağa ihtiyacımız var. Bütün ülkeler sermayeyi cezbetmeye çalışırlar. Biz de aynı gayret içindeyiz. Burada sıcak paradan bahsetmiyorum. Sadece faize, kısa vadeli getiriye gelen bir paradan bahsetmiyoruz. Proje bazlı, ‘doğrudan sermaye yatırımı’ dediğimiz, kalıcı, üretime, istihdama, ihracata güç verecek projeleri arzu ediyoruz. Enerjiden savunma sanayiine, sağlık endüstrilerinden başka alanlara kadar ‘Gelin buraya uzun vadeli yatırım yapın’ diyoruz. ‘Geçici gelip sıcak parayla para kazanın, yüksek faizlere gelin’ demiyoruz.

Yaptığımız şey Türkiye’nin fırsatlarını ortaya koymak ve sermaye gücü olan ülkeleri Türkiye’ye daha fazla davet etmektir. Bu da kalkınmakta olan bir ülke olarak bizim en tabii hakkımızdır. Bizim yaptığımız Cumhurbaşkanı’mızın ziyaretleri öncesi teknik altyapıyı oluşturmaktır. Bu ziyaretlerin sonuçların hep birlikte göreceğiz ve ciddi anlamda ülkemize de katkı getireceğine inanıyorum."

Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!

NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'

Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf!Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf!

WhatsApp yeni özelliğini devreye sokuyor! Bu özellik çok canlar yakacak!WhatsApp yeni özelliğini devreye sokuyor! Bu özellik çok canlar yakacak!

Galatasaray'dan yeni oyuncu duyursu! Kiraladıklarını duyurdu!Galatasaray'dan yeni oyuncu duyursu! Kiraladıklarını duyurdu!

Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!

CHP'de eleştirel düşünceye ambargo koyuldu! 'Partiyi eleştirmeyin'CHP'de eleştirel düşünceye ambargo koyuldu! 'Partiyi eleştirmeyin'

NATO’nun 90 Maddelik Vilnius Bildirisi yayınlandı! 'Rusya bu savaşı derhal durdurmalı'NATO’nun 90 Maddelik Vilnius Bildirisi yayınlandı! 'Rusya bu savaşı derhal durdurmalı'

Öykü Gürman kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir?Öykü Gürman kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Körfez’de yıkım çalışması, 3 kaçak yapı yıkıldı
Körfez’de yıkım çalışması, 3 kaçak yapı yıkıldı
2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!
2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!
Komandalar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!
Komandalar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!
AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti
AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti
Son Haberler
Cam temizliğinde tüm bildiklerinizi unutun! Bu yöntemle camları lekesiz ayna gibi parlatmanın sırrını keşfedin!
Cam temizliğinde tüm bildiklerinizi unutun! Bu yöntemle camları lekesiz ayna gibi parlatmanın sırrını keşfedin!
Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Taktığı yüzük parmağını şişirince, imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Menzil grubunun liderini Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı
Menzil grubunun liderini Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı
Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle okula almayan müdür hakim karşısında!
Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle okula almayan müdür hakim karşısında!
NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!
NATO Zirvesi'nde Zelenskiy gerginliği! Liderlerin sinirlendiği anlar!
İstinye Park AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu
İstinye Park AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu
Tanju Özcan Ankara'da! "Sen demokrat falan değilsin!"
Tanju Özcan Ankara'da! "Sen demokrat falan değilsin!"
Çok Okunanlar
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
Aydın Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle hizmete açıldı
Aydın Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle hizmete açıldı
Aşırı sıcaklara dikkat! Sıcaklar beyin kanamasına davetiye çıkarıyor!
Aşırı sıcaklara dikkat! Sıcaklar beyin kanamasına davetiye çıkarıyor!
NATO Zirvesi'nde gündem Arda Güler! "Çok büyük futbolcuymuş!"
NATO Zirvesi'nde gündem Arda Güler! "Çok büyük futbolcuymuş!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! Menzil Şeyhi'ne başsağlığı mesajı yayımladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! Menzil Şeyhi'ne başsağlığı mesajı yayımladı!
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!