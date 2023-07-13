25 Milyar dolarlık dev yatırım! İş imzaya kaldı!

İlk etapta 25 Milyar Dolar Yatırım

Son bilgilere göre, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye ilk aşamada 25 milyar dolarlık bir yatırım beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında lojistik, enerji, tahıl, fintek, e-Ticaret, petrokimya gibi alanlarda anlaşmaların imzalanacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Körfez ülkelerine yaptıkları ziyaretlerin asıl amacının "sıcak para aramak" olmadığını, sermaye gücü olan ülkeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etmek olduğunu vurguladı. Bu ziyaretler, Türkiye'nin yatırım ortamını ve potansiyelini Körfez ülkelerine aktarmak ve iş birliği olanaklarını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

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Kalıcı Yatırım Arıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki ek bütçe görüşmelerinde muhalefetin, körfez ülkelerinden ‘Para arandığına’ dair eleştirilerini cevaplayan Yılmaz şöyle konuştu:

"Elbette dış kaynağa ihtiyacımız var. Bütün ülkeler sermayeyi cezbetmeye çalışırlar. Biz de aynı gayret içindeyiz. Burada sıcak paradan bahsetmiyorum. Sadece faize, kısa vadeli getiriye gelen bir paradan bahsetmiyoruz. Proje bazlı, ‘doğrudan sermaye yatırımı’ dediğimiz, kalıcı, üretime, istihdama, ihracata güç verecek projeleri arzu ediyoruz. Enerjiden savunma sanayiine, sağlık endüstrilerinden başka alanlara kadar ‘Gelin buraya uzun vadeli yatırım yapın’ diyoruz. ‘Geçici gelip sıcak parayla para kazanın, yüksek faizlere gelin’ demiyoruz.

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Yaptığımız şey Türkiye’nin fırsatlarını ortaya koymak ve sermaye gücü olan ülkeleri Türkiye’ye daha fazla davet etmektir. Bu da kalkınmakta olan bir ülke olarak bizim en tabii hakkımızdır. Bizim yaptığımız Cumhurbaşkanı’mızın ziyaretleri öncesi teknik altyapıyı oluşturmaktır. Bu ziyaretlerin sonuçların hep birlikte göreceğiz ve ciddi anlamda ülkemize de katkı getireceğine inanıyorum."

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