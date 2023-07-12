Galatasaray'dan yeni oyuncu duyursu! Kiraladıklarını duyurdu!

Galatasaray Leipzig'in 26 yaşındaki Angelino'yu sezon sonuna kadar kiraladıklarını duyurdu.

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Galatasaray'dan yeni oyuncu duyursu! Kiraladıklarını duyurdu!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Mauro Icardi ve Leandro Paredes transferlerinde sona yaklaşan sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık olarak kadroya katıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan yeni oyuncu duyursu! Kiraladıklarını duyurdu!

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende’nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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