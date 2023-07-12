81 yaşındaki dede elini kana buladı! 2 komşusunu bıçakla yaraladı

Samsun'da komşular arasında küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 81 yaşındaki dede, komşusu olan baba-oğulu bıçakla yaraladı.
KÜFÜRLE BAŞLAYAN KAVGA KANLI BİTTİ
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(81) ile koşusu olan K.Ö.(59) ve oğlu Ş.Ö.(31) arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.K., komşusu K.Ö.'yü sol göğsünün 2 yerinden, Ş.Ö.'yü ise sağ bilek ve sağ kalçasından yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.
Uyku apnesi yaşayanlar dikkat! Hem kalbi etkiliyor hem beyni tetikliyor
En çok çocukları etkiliyor! yaz hastalıklarına dikkat!
Stoltenberg ve Vladimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısı! Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın!
NATO’nun 90 Maddelik Vilnius Bildirisi yayınlandı! 'Rusya bu savaşı derhal durdurmalı'
Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?
Öykü Gürman kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir?
BM İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı!
Türkiye'nin risk primi CDS düştü, Yabancı yatırımcı gözü Türkiye'ye dikti! Şimdiden 1 Milyar doları geçti!
Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmamıştı! Alman Bild gazetesi yazdı!
KAYNAK: İHA