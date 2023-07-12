Stoltenberg ve Vladimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısı! Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın!

Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.

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Stoltenberg ve Vladimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısı! Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın!

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.

"Zelenskiy ile müttefik olarak görüşeceğimiz günü dört gözle bekliyorum." diyen Stoltenberg, "Savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliği için önemli düzenlemeleri sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

NATO müttefikleri için Ukrayna'yı desteklemenin "çok önemli" olduğu belirten Jens Stoltenberg, "Şimdi Ukrayna'yı üyeliğe daha yakın hale getiriyoruz." diye konuştu.

"Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkı her zaman var. Moskova buna karar verecek değil." ifadesini kullanan NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın." dedi.

Stoltenberg ve Vladimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısı! Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın!

Zelenskiy ise basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

SAVAŞ HALİNDEYKEN NATO'YA KATILMAMASI ANLAŞILABİLİR!

"Savunma yardımı paketleriyle ilgili olumlu, çok olumlu haberlerimiz var." diyen Zelenskiy, "Zirve sonuçları iyi ancak NATO'ya katılım daveti olsa ideal olurdu." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın savaş halindeyken NATO'ya katılamamasının anlaşılabilir olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO üyeliği eylem planına ihtiyacı olmadığının kabul edilmesi önemli." dedi.

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