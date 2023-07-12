FETÖ terör örgütünün güncel finans yapısı deşifre edildi! Özel ekipler yapıyı çökertti!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasının faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik özel bir ekip kuruldu.

Silahlı terör örgütü mensubu olup hüküm giyerek cezaevinde yatan kişilerin aileleri ile terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlarından işlem görmüş özel sektör çalışanları ve kamu kurumlarından ihraç edilen kişilerin örgütten kopmalarını engellemek ve örgüt mensuplarının faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla finans sağlayan zanlıların tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalar 15 ay sürdü.

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Operasyona 15 Temmuz Şehidin İsmi Verildi

Operasyona adı verilen şehit polis memuru Varol Tosun, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde görevliyken 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ mensuplarının Ankara Emniyet Müdürlüğünü hedef alan saldırıları sırasında vurularak şehit edilmişti.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Ankara merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 15 Temmuz şehidi polis memuru Varol Tosun'un adı verilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı yakalanırken, 7 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 750 market zincirlere ait alışveriş kartı, 2 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 155 mermi, 24 av fişeği ile 494 bin 500 lira, 29 bin 903 dolar ve 5 bin 520 euro nakit para ele geçirildi.

Para Dağıtımı Ülke Genelinde Özel Kuryelerle Yapıldı

Operasyon kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen 40 bin satır veri içinden 52 milyon liralık para hareketini inceleyen uzman ekipler, terörizmin finansmanı kapsamındaki para hareketlerini ayıklayıp delillendirirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) temin edilen 1 milyon 700 bin satır HTS verisinin incelenmesi sonucu da hedef şüphelilerin irtibatları, buluşmaları ve örgütsel ilişkileri ortaya çıkarıldı. Özel ekip, finans sağlamak amacıyla nakit para, alışveriş kartları ve hediye çeklerinin dağıtıldığı ve bu dağıtımın ülke genelinde yapıldığı tespitinde bulundu.

Örgüt mensuplarına ve yakınlarına nakit paranın kuryeler vasıtasıyla dağıtıldığını belirleyen polis, kuryelerin terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın kuryeleri gibi hareket ettiklerini ve teslimat yapanlarla alanların birbirlerini tanımadıklarını tespit etti.

Dosya kapsamında üç ayrı para teslimatını gizlilik içinde takip eden ekipler, şüphelilerin ayrıca yurt dışına kaçmayı planlayan örgüt mensuplarına ve yakınlarına, kaçarken ihtiyaç duyabilecekleri tokluk ilacı gibi malzemeleri temin ettiklerini, aranan örgüt mensuplarına yer temini sağladıklarını belirledi.

Özel Ekibin Çalışmasıyla Deşifre Edildi

Örgütün, güncel finans yapılanmasında genellikle geçmişte FETÖ içinde üst düzey veya mahrem alanda görev almış kişileri tercih ettiği, örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardım ve alışveriş kartlarını teslim eden şüpheliler arasında geçmiş yıllarda örgütün TSK ve emniyet mahrem yapılanmasında görev yapmış mahrem imam, doktor ve "ser doktor" gibi sözde yönetici seviyede bulunan kişiler ile kamudan ihraç bürokratların bulunduğu tespit edildi.

Örgütün tutuklu ve hükümlü olanlar ile tahliye olanların yanı sıra kamu görevlerinden açıkta bulunanlar ve yakınlarına dair ödenek planlaması yaptığı, nakit para teslimlerinde kuryelerin ve finansör örgüt yöneticilerinin polis takibine karşı duyarlı oldukları, örgüt mensupları hakkındaki adli işlemlerin takip edildiği özel ekibin çalışmalarıyla deşifre edildi.

Gaybubet Adı Verilen Hücre Evlerinde Saklandılar

Terör örgütünün polis operasyonları sonrası yönetici seviyede eleman temininde zorlandığı için ikiz görevlendirmeler yaptığı, dağıtım yoğunluğunun, tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile açıkta olan örgüt personeli ve "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklananlarda yaşandığı polisin operasyonuyla ortaya çıktı.

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